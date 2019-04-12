中國3月社會融資遠優於預期 M2創13個月高

中國人民銀行週五 (12 日) 公布，3 月新增貸款人民幣 1.69 兆元，高於市場預期的 1.25 兆元；3 月底廣義貨幣供應量 (M2) 年增 8.6%，高於市場預期增長 8.2%，增速也為近 13 個月高點。

3 月社會融資規模增量人民幣 2.86 兆元，遠超預期人民幣 1.85 兆元，前值為人民幣 7030 億元，相當於規模大增 3 倍。

人行公布數據中，狹義貨幣 (M1) 餘額人民幣 54.76 兆元，年增 4.6%，增速比上月末高 2.6 個百分點，比上年同期低 2.5 個百分點。

流通中貨幣 (M0) 餘額為人民幣 7.49 兆元，年增 3.1%。

一連串 3 月數據均優於預期，經濟學家解讀為經濟企穩回升，加上新公布的 3 月份出口數據也遠優於預期，提振午後人民幣走勢。

人民幣兌美元週五小幅收升，逆轉早盤弱勢，在中間價下跌 132 點之下，盤中原本下探一週多以來新低，不過午後人民幣轉升，離岸人民幣收復 6.72 關卡。交易員表示，午後中國超預期的貿易和金融數據推動人民幣小幅收升，市場並不認為美元指數或者人民幣會脫離當前的波動區間。

交易員認為，人民幣的低波動降低了機構參與熱情，最近 1 個月的成交均量穩步回落，3 月貿易和金融數據雖全面超過預期，有助升人民幣，但幅度仍比較有限。