萬芳醫院醫師涉詐欺 承業醫：簽約對象是醫院 無與醫師拆帳情事

萬芳醫院放射腫瘤科主任吳思遠，疑被人檢舉「涉詐病患」遭檢調約談，檢調並請包括承業醫 (4164-TW) 兩位同仁在內等多位證人協助釐清案情，經詢問後已於當天請回；承業醫指出，萬芳醫院採租任何約，簽約對象是醫院，非醫師個人，因此往來僅侷限醫院相關單位，不可能有外界所傳與醫師拆帳的情事。

承業醫指出，目前簽約租賃的醫療院所數十家，有設備買斷，也有租賃方式；其中萬芳醫院是採租賃合約，承業醫強調，簽約對象都是醫院，業務往來僅限醫院相關單位，不可能有外界所傳與醫師「拆帳」情事。

至於所謂「拆帳」，承業醫表示，是每個月結束後，由醫院提出設備「使用量」，公司依合約議定，依使用量收取租賃費用，開發票向醫院請款，設備使用量是由醫院依實際使用情形提供，一直以來，承業醫對各家醫療院收取的租賃費用，是以醫院提供的數字為準，再開立發票請款。

而媒體指稱，萬芳醫院 1989 年成立腫瘤醫療中心，是由承業醫出資建造，並負責延攬醫療團隊，腫瘤醫療中心醫師、護士薪水，全由承業醫提供，承業醫澄清，當年為減輕院方資金壓力，才以租賃方式提供設備，協助萬芳醫院盡速成立腫瘤治療中心，在此前提下，承業醫不可能介入醫院內部的醫師與護士團隊；至於代付薪水更屬無稽之談。

承業醫強調，公司本意為推廣腫瘤治療設備迅速在台灣普及，讓癌症病患能更早發現、更早治療，爭取更高的痊癒機會。

承業醫重申，做為醫療設備代理商，不論設備買斷或租賃，皆與醫院簽有合約，且有發票憑證；至於醫院與醫師的專業醫療行為，與管理申報流程，承業醫不了解也不過問。

承業醫強調，吳思遠遭約談，公司為配合釐清案情，純以證人身分說明，盼外界勿再散播不實訊息。