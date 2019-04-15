技術分析師：原油想再向上突破 就必須站穩這個支撐

技術分析專家 Louise Yamada ，除非原油價格維持在 60 美元以上，否則它不會快速上漲。

今年全球供應緊張已證明對該原油是個利多，美國西德州中質原油 (WTI) 價格目前徘徊在近 5 個月高點附近。但由於經濟和地緣政治因素對價格的影響越來越大，上漲趨勢也相當不穩定。

Yamada Technical Research Advisors 負責人 Yamada 認為，油價正面臨一些嚴重的阻力，如果沒有類似的強力支持，就無法達到頂峰。

她指出，「支撐點就每桶 60 美元和 60-61 美元附近，它是任何回調的重要支撐，」「如果在向上突破之前會出現一波盤整，應該就是在這個價格區間。所以，60 美元會是一個重要的支點。」

與此同時，原油價格也正挑戰 64 美元的壓力點，但週五 (12 日) 交易盤中未能攻克。

Yamada 指出，「截至目前為止，石油已經站上了 63 美元的第一個目標，目前，它已經超過 200 日移動均線，這是一個加分，」「但它正在進入 2018 年的壓力水平，過去一年一直難以突破，所以我懷疑目前真的開始出現一點盤整走勢。它可能會拉回至 200 日均線 61.60 美元。」

如果利多齊現，像是原油 50 日均線超過 200 日移動均線的黃金交叉，同時價格突破每桶 65 美元，Yamada 的看法就會變得更加多頭。

她說：「如果這兩件事發生，就可能上看 70 美元。」

「但目前真正擔心的是 63、64 美元左右的壓力區，要好好觀察油價在這個區間的走勢。我們曾經在 12 月的每日走勢態動態中出現過不錯的正向差異，表示低點由支撐轉為壓力區。所以這可能是以前的休息點，如今可望向上突破。」Yamada 說道。

雖然原油的每日和每週動能指標仍然是正面的，她警告，「該關注的是每月指標。」「它雖已接近，但還沒有進入正值。如果它進入正值，一如我所預測，油價將會走得更高。但目前我認為它需要休息一下。」