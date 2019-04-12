貴金屬盤後─黃金大幅收低20.60美元 美元反彈帶來壓力

黃金期貨週四創本月以來最大單日跌幅及最低收盤水準，並跌破 1300 美元重要關卡。

分析師說，黃金與白銀雙雙下跌，美元指數反彈及技術性賣單進場，帶來重大利空。

6 月黃金下跌 20.60 美元，或 1.6%，收於每盎司 1293.30 美元，創 3 月 28 日以來最大單日跌幅及最低收盤水準。

分析師說，美國公布生產者通貨膨脹高於預期，加上進一步分析 Fed 會議記錄，使得黃金難以守住 1300 美元關卡。本週初，獲利了結賣壓使得黃金跌破該關卡，本週的數據及英國脫歐延後，更削弱了黃金的避險買盤。

但在塵埃落定後，預期黃金於未來一或二週，仍將走高。

本週黃金小幅下跌，本週初則一度獲得支撑，擔憂經濟下滑，使得黃金獲得避險需求。

5 月白銀下跌 37.7 美分，或 2.5%，至每盎司 14.867 美元。

美元指數上漲 0.2% 至 97.183，對黃金屬利空。

週三，聯準會 (Fed) 公布 3 月會議記錄，顯示 Fed 於 3 月決議今年停止升息，係因對美國與全球經濟感到不安，及通貨膨脹意外偏低。

分析師說，預期 Fed 暫時將按兵不動，持續觀察經濟情況。

週四，白銀協會的世界白銀調查結果顯示 2018 年，白銀需求上升 4% 至 10.3 億盎司，創三年高點。全球白銀礦場產量則下降 2% 至 8.557 億盎司，連續第三年下降

5 月銅下跌 1.3% 至每磅 2.887 美元。7 月白金下跌 1.5% 至每盎司 895.30 美元。6 月鈀金下跌 2.2% 至每盎司 1332.60 美元。