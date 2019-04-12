華南金改選定調公8民7 台銀法人代表改找學者出任

華南金控 (2880-TW)11 日告今年董事人選名單，公民股陣營比照往年，維持公股 8 席、民股 7 席的比例，值得注意的是，為遵循金金分離的原則，本屆改選台灣銀行的法人董事代表，不再改派台銀內部經理人，而是改由具備財金專長的學者教授出任。

華南金控將在 6 月 14 日進行董事改選，董事人選名單出爐，今年仍秉持公民和諧共治原則，15 席一般董事中，仍維持公股 8 席、民股 7 席，其中代表財政部董事人選分別為第一順位為華南金準董事長張雲鵬、第二順位為金控總經理羅寶珠，由於公股總經理採一年一聘原則，羅寶珠即將在今年 8 月屆齡，屆時是否繼續延任，仍有待觀察。

目前以財政部為首的公股陣營中，財政部握有兩席、台灣銀行 6 席，過去台銀法人董事幾乎都派任台銀內部經理人擔任，但配合「金金分離」政策，台銀本屆董事法人代表中有 4 席改由財金學者教授上陣，分別為政大風管與保險系教授鄭士卿與政大國貿系副教授顏佑銘、中山大學財管系教授王昭文、中正大學經濟系教授陳和全等。

另外兩席則分別由勞動部政務次長施克和、兆豐證董事張喬翔出任。

民股陣營則以金控代理董事長林明成父子為首，包括長子林知延、次子林知佑都是本屆董事人選，另外林家家族成員林志揚、華南永昌證券副董事長許元禎與其母許陳安瀾等，也在本屆名單董事之列。此外，中纖集團也握有一席，由大家長王朝慶長媳沈嘉瑩代表出任。



