中央地方達成共識 華南金、銀董座延後至26日就任

行政院日前核定高雄銀行董事長張雲鵬接任華南金、銀董事長，但因事先未知會高雄市政府，一度衍生高市府不肯放人的小插曲，但最後張雲鵬點頭同意等慶富案報告結束後再辭任高銀董座，財政部也決定從善如流，同意讓張雲鵬延後到 26 日就任華南金、銀董事長。

據了解，張雲鵬今天與高雄市副市長洪東煒溝通，張雲鵬最後同意在 25 日完成慶富案專案報告後再辦理離職，財政部長蘇建榮今天也同意讓張雲鵬延後至 26 日上任，這段期間華南金、銀董事長分別由金控副董林明成、銀行副董林知延暫代。

財政部原本預定，華南金、第一金、彰銀、土銀等董事長交接可在 8 日同一天完成，但因張雲鵬考量需與高雄市政府說明，希望等到 4 月底才上任，但財政部考量華南金 6 月董事改選相關作業事宜，因此雙方經折衝後拍定 15 日完成交接。

但昨日高雄市長韓國瑜公開表達，高銀將在 25 日到高雄市府進行慶富案專案報告，在報告完成前不宜有高層人事異動，被外界視為高雄市府公開槓上中央，讓華南金、銀董座人事案是否生變，備受外界關注。

不過今天在洪東煒與張雲鵬雙方達成共識，張雲鵬同意在 25 日慶富案報告結束後，在向董事會請辭，卸下高雄銀行董座職務，北上接任華南金、銀董事長，讓事情有個圓滿結局。

華南金、銀董事長吳當傑 8 日卸任華南金、銀董座，目前金控與銀行董事長分別由金控副董林明成、銀行副董林知延暫代。