崇佑-KY去年EPS達0.6元 今年元月營收9,023萬元 年增4.72%

崇佑 - KY(5543)公布去年每股盈餘 (EPS) 達 0.6 元，較前一年度繳出虧轉盈成績。今年 1 月營收達 9,023 萬元，年增 4.72%。 崇佑 - KY 去年全年合併營收為 10.3 億元，年成長 7.1%，受惠集團自去年起完成內部與業務重整、優化產品銷售結構與生產製程、以及擴大集團金屬建材全球接單表現，帶動全年稅後淨利達 1,850 萬元、每股盈餘 0.6 元。



崇佑 - KY 2019 年 1 月合併營收為 9,023 萬元，受惠北京地鐵、上海雙子星大樓等訂單完工驗收，帶動旗下上海松江廠與江蘇鎮江廠生產基地整體產能利用率仍保持高檔水準。



展望 2019 年第一季，集團致力擴大整體營收規模、優化產品結構創造更佳的經營獲利空間，亦陸續接獲東南亞及中國藥廠訂單，進一步推升整體訂單能見度達二個月水準，有望於第二、三季起逐步出貨認列，挹注集團未來營運保持良好成長動能。