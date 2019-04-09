金屬建材廠崇佑3月營收1.03億元 創31個月來新高 年增13%

金屬建材廠崇佑 - KY(5543) 今 (9) 日公布 3 月營收為 1.03 億元，創 31 個月來新高，月增 1.15 倍，年增 13.52%，主要受惠於北京地鐵、蘇州華為等大型金屬建材訂單出貨，推升金屬天花板、金屬隔間牆體銷售表現。

崇佑 2019 年第 1 季營收 2.41 億元，季減 10.21%，年增 7.59%。

崇佑主管表示，3 月營收站穩逾 1 億元歷史高檔水準，主要受惠北京地鐵、蘇州華為等大型金屬建材訂單出貨貢獻，推升金屬天花板、金屬隔間牆體銷售表現，分別占單月營收比重達 21%、28%，隨著集團擴大東南亞、等市場布局效益逐步顯現，在金屬建材業務接單能力的提升，有望挹注旗下上海松江廠與江蘇鎮江廠等生產基地產能利用率保持良好水準，並持續發揮自動化生產效益。

崇佑主管表示，為擴大旗下「Buima」品牌市場占有率，拓展辦公大樓、醫療病房等案源銷售表現，推出新款商業金屬牆板產品，透過產品模組化以達到快速安裝便利需求，並有助於產品標準化大量生產，新款產品不僅具備隔音、防火、耐腐蝕、抗震等金屬建材產品特點，並結合崇佑鞋金屬表面烤漆、木紋貼面或抗菌塗層等技術滿足設計風格需求。

崇佑對於第 2 季表示致力擴大整體營收規模、優化產品結構創造更佳的經營獲利空間，除持續透過生產製程升級提高自動化生產效益，穩步擴增金屬天花板與金屬隔間牆體產能，並看好高端辦公樓、生物製藥、公共工程等對於金屬建材裝修需求提升。

同時，崇佑陸續接獲東南亞地區及中國藥廠訂單，有望於第 2、3 季起逐步出貨認列。

崇佑最新財報顯示，2018 年營收 10.46 億元，毛利率 25.47%，年減 2.16 個百分點，稅後純益 1889 萬元，每股純益為 0.61 元。崇佑董事會日前決議，擬配發股利每股 0.5 元現金。