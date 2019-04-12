網安、強固電腦大單貢獻 研揚3月營收創高 Q1業績寫同期新高

IPC 廠研揚 (6579)3 月營收 6.79 億元，月增 97.14%，年增 33.31%，創歷史新高。累計首季 15.41 億元，年增 20.30%，也是歷年同期最佳成績。研揚表示，就區域市場來看，3 月主要成長動能來自歐洲，美、亞與新興市場也有雙位數成長。就產品線而言，網安、強固型電腦較同期都有倍數成長，嵌入式單板也年增近 4 成。



累計營收方面，就銷售區域而言，以美洲的貢獻最大，歐洲、亞洲與新興市場較去年同期也都有不錯的成長。就產品線而言，強固型可攜式電腦營收較去年同期倍增，網安較去年同期成長超過 4 成，嵌入式單板電腦、工業級主機板較去年同期的成長率也都超過 2 成。



該公司週四 (11 日) 股價在業績公告後大漲，收盤為 78.1 元價位，週五 (12 日) 持平。研揚表示，近年該公司專注在人工智慧及物聯網市場耕耘，業績逐漸發酵，帶動成長動能。