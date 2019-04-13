能源盤後—利比亞生產風險提高 中國數據舒緩需求隱憂 原油走高

週五 (12 日) 交易，石油期貨收復前一日劇烈跌幅的一部分，終局收高，係因利比亞暴動提高該國石油生產的風險，以及中國經濟數據舒緩了能源需求放緩的擔憂。

一項大型能源交易的消息是週五早盤油價的支撐力，使其攀至盤中高點。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 31 美分或 0.5%，收每桶 63.89 美元，前一日跌幅 1.6%。本週 WTI 原油期貨價格收高 1.3%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 72 美分或 1%，收每桶 71.55 美元，前一日跌幅 1.3。本週 Brent 原油期貨價格收高 1.7%。

雪佛龍 (CVX-US) 週五上午宣布，計畫以價值約 330 億美元的現金並股票收購 Anadarko Petroleum (APC-US) ，消息公布後，原油交易價格上揚，產業專家認為，頁岩油業務是 Anadarko 強項，故此交易可以強化雪佛龍在頁岩油領域的地位。

瑞穗證券能源部門主管 Robert Yawger 週五報告指出，「這消息約莫早上 6：00 傳出，然後石油 6 點開始上升約莫 0.7 美元。」

利比亞

利比亞的生產風險仍持續支撐油價上升。利比亞國營石油公司董事長 Mustafa Sanalla 向外媒表示，利比亞的能源產業面臨到 2011 年內戰以來最嚴重的威脅，「除非問題可快速解決，否則這恐怕會衝擊到我們的運作，我們很快就無法生產石油和天然氣了。」

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）的分析師預期，今年剩餘時間內 Brent 原油均價 75 美元，但「風險不對稱地上行」，且已高於先前預期的 69.50 美元均價。「地緣政治推動的漲勢可能會讓價格朝著超越每桶 80 美元的方向前進，甚至可能超過，成為今夏間歇時期的標誌。」

能源需求

IEA 週四月報顯示，需求因素仍有彈性，但預警經濟成長的疲弱點可能會削減原油胃口，這讓當日原油價格大幅收跌。

然而，Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「儘管一直談論經濟放緩，但石油需求卻一直在創紀錄高點。中國出口數據似乎證實了中國經濟在歷經農曆新年左右的糟糕數據後，已逐漸穩定。」

「中國 3 月份的出口遠遠高於預期，而進口則低於預期。下一個月的進口應該會改善，因為中國會買更多美國貨品，」中國 3 月份出口年率增加 14.2%，進口年率則下降 7.6%。

Baker Hughes 週五數據顯示，鑽井平台活動增加，國內活躍鑽井平台本週數量增加 2 個，達 833 個，為連續第二週增加，上週則增加 15 個。

EIA 週三報告顯示，4 月 5 日止的一週，美國原油產量維持在每日 1220 萬桶紀錄，但原油供應量當週增加 700 萬桶、汽油供應量同期減少 770 萬桶。

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