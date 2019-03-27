〈巨大營運展望〉巨大中國銷售連兩季成長 全球E-Bike銷售也將添動能

自行車廠巨大 (9921-TW) 去年營運回溫，執行長劉湧昌今 (26) 日出席台北國際自行車展揭幕時指出，觀察中國大陸的市場銷售狀況顯示，已連續出現連續兩季的銷售成長，顯示負面因子消除一項，另外，E-Bike(電動自行車) 的銷售成長快速，將為巨大今年銷售增添動能。

巨大 2018 年營收為 602.4 億元，創歷史次高，預估今年營收將有個位數成長，劉湧昌指出，去年電動自行車占巨大營收約 19%，估今年營收比重將大幅成長，達占總體營收 25% 的水準。

劉湧昌說，巨大在電動自行市場布局已久，目前歐洲市場正蓬勃發展，北美市場也因推展及各州政府的法令限制解除，美國可望網歐洲後，市場開始出現成長。

同時，劉湧昌指出，過去巨大在中國大陸市場，一直維持高達 3000 個銷售據點的經營，且持續進行市場推廣活動，觀察中國大陸最新市場銷售狀況顯示，去年下半年已連續出現連續 2 季銷售成長，等於消除了一項不利發展的因素，預估中國大陸市場可趨於穩定。

巨大以生產 GIANT(捷安特)、Liv(女性自行車品牌) 自創品牌行銷全球，目前全球有 8 座生產基地，在面對美中貿易戰高關稅與歐盟對電動自行車課徵反傾銷稅的雙重壓力，決定在台灣進行研、產、銷三位一體結合的投資。巨大在去年 11 月起已大幅擴充在大甲廠區的高階自行車及電動自行車產能。

巨大去年營收 602.4 億元，創歷史次高，稅後純益 28.64 億元，年增 39.41%，每股純益達 7.64 元，每股提配發現金股利股東會訂 6 月 21 日召開。