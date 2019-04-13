紐約匯市—中國經濟趨穩 市場風險胃口擴大 美元跌至2週低點 

週五 (12 日) 交易，美元跌至 3 月下旬以來最低水準，也掐斷連續數週的漲勢。跡象顯示中國經濟趨穩，且美國財報季由摩根大通強勁揭開序幕，振奮市場對風險資產的胃口。

分析師認為，中國上個月出口回升，提高投資人對風險貨幣的胃口，並有助降低進口疲弱和德國成長預期再下降的衝擊。

歐洲數據也鼓舞歐元，2 月份歐元區工業生產下降程度較預期小。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 96.969，盤中低點達 96.75，為 3 月 28 日以來最低水準，且根據 FactSet，本週為 3 月 12 日止的當週以降首次周線收低。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 報告指出，「美元指數吐回了泰半漲幅，且現在跌破 97 關卡，即使近期美國 PPI 數據優於市場預期，且失業救濟金請領人數意外降至 1969 年以降未見的最低水準。再加上本週稍早公布的 3 月美國通膨數據，該數據凸顯 Fed 對美國利率的『耐心』，且今年剩下的時間可能都不會變。」

歐元是美元廣泛走疲下的大贏家，交易價格突破 1.13 美元心理關卡，最近時交易為 1.1301 美元，較前一日 1.254 美元上升。

由於美股週五上漲，被視為避險貨幣的日圓背負拋售壓力，兌美元匯價貶至 3 月 5 日以來最低水準，1 美元兌 112.03 日圓，前一日該匯價在 111.66 日圓。

FX Street 貨幣分析報告指出，「今日強勁的後續漲勢可進一步歸納為一些技術買盤，尤其是昨日持續回升至重要的 200 日 SMA 上，約莫 111.00 中段，因此現在很有可能後續上升，拉回到 3 月的擺動高點，接近 112.15 的區域。」

數據方面，美國 3 月份進口物價連續第二個月上升，密西根大學的 4 月份消費者信心指數下降至 96.9，低於預期，此前經濟學家預期該指數為 97.5。