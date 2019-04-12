台股跌破5日線免驚 法人看量價未失控 喊逢回可布局正2 ETF搶反彈

台股 4 月以來沿 5 日均線走揚，量能也同步增溫，不過近兩日多方力道趨弱，今 (12) 日指數雖然仍力守 10800 關卡，收在 10805.3 點，不過已跌破 5 日均線，顯示投資人出現逢高調節資金的動作，國泰臺灣加權正 2 ETF 經理人蘇鼎宇指出，從成交量來看，台股下跌量未明顯失控，整理後可望續攻，逢回可進場布局槓桿 2 倍的台股 ETF 搶反彈。

台股連續兩日低收，但本周上漲 0.94%，已連續 5 周上揚，短期雖見調整壓力，但預期下跌幅度有限，市場聚焦下周 4 月 18 日的台積電法說會。此外，美股在超級財報周前夕，投資人觀望氣氛濃，也使得美股亦陷入震盪整理，連帶影響台股逢高回檔修正。

從總體經濟面來看，美中貿易戰目前情況越趨明朗，加上美國聯準價 (Fed) 暫緩升息，貨幣政策立場轉趨鴿派，市場風險偏好上揚。近期公布的經濟數據來看，包括美國 3 月非農業就業人數新增了 196,000 人，就業人數成長幅度優於預期、緩解了經濟趨緩疑慮。

台灣經濟數據亦出現觸底反彈現象，3 月製造業 PMI 由 48.3 回升至 48.8，非製造業 PMI 由 47.8 增至 53，製造業及非製造業對未來 6 個月展望皆改善，反應景氣最壞情況已過，而產業基本面來看，產業展望則自悲觀轉趨中性，亦透露出短期景氣循環底部已現。

蘇鼎宇指出，從成交量來看，台股下跌量未明顯失控，技術面呈現漲多拉回整理，待各均線再度往上靠攏後，可望續向上攻。而且基本面改善，電子產業景氣已出現觸底反彈，加上全球主要央行貨幣政策轉寬鬆、市場期待中美即將簽訂貿易協議，在市場風險偏好回升，台股整理後可望續上攻，投資人可以逢回布局追蹤台股中的權值股為主的正 2ETF 等類型的 ETF，掌握反彈契機。