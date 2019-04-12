由田為籌資出售部分晶彩科 但仍是最大股東 今年正式進駐其董事會

自動光學檢測設備廠由田 (3455) 現雖已經成為同業晶彩科 (3535) 單一最大股東，並規劃將於今年董事會取得二席董事和一席獨董，但因由田需要充實營運資金，仍計畫自本月 15 日出售約 5300 張晶彩科股票，惟此事不影響雙方的投資與合作關係。由田與晶彩科都是 AOI 檢測設備供應商，前者以 PCB 與半導體廠為最大客戶，後者專攻面板廠，在 2018 年由田透過公開收購方式，買下晶彩科 26.7% 股權，並躍升為晶彩科單一最大股東。



而 11 日由田公告，將自 4 月 15 日至 10 月 14 日期間，處分晶彩科約 5,300 張股票，此事引發市場擔心雙方結盟關係生變，但遭到由田官方否認，強調此舉只是為了要回收部分資金所致。



此外，由田發言人林芳隆也透露，目前規劃在 2019 年晶彩科的董監改選中，希望取得晶彩科兩席董事和一席獨立董事，正式進入晶彩科董事會，讓雙方關係更緊密。



而事實上，由田正籌募資金，也從其已經公告的董事會決議辦理現金增資私募普通股一事可得知；由田宣布將辦理兩次私募，資金用途皆為充實營運資金，額度不超過普通股 12,000,000 股，時間點為股東會決議通過之日起一年內預計分兩次辦理。

