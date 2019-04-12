中國3月出口強勁復甦 以美元計年增14.2% 遠勝預期

在今年 2 月的慘淡數據之後，中國海關總署週五 (12 日) 公布數據顯示，以美元計，中國 3 月出口年增 14.2%，遠高於預期的 6.5%；進口年減 7.6%，預期為增加 0.2%。

相較之下，2 月出口為年減 20.7%，進口年減 5.2%。3 月出口數據出現強勁復甦，但進口持續低迷，表明中國似已有需求疲軟跡象。

以人民幣計價，中國 3 月出口年增 21.3%，預期值為 6.3%，前值為年減 16.6%；3 月進口年減 1.8%，預期值為年增 2.6%，前值是年減 0.3%。

整體第 1 季數據，中國外貿進出口總值為人民幣 7.01 兆元，較去年同期成長 3.7%，貿易順差人民幣 5296.7 億元，較去年擴大 75.2%。

3 月大幅優於預期的出口數據，帶動上證指數在數字公布後向上推升，指數一度由黑翻紅。但臨尾盤再跌，終收跌 0.04%。

首季歐盟、東協及美國，仍為中國前三大貿易夥伴。此外，對拉丁美洲及非洲進出口所占比重均有上升，分別為 7% 及 4.6%，較去年增加 0.7 個和 0.1 個百分點。

有分析師表示，在 2 月出口寫下 3 年來最大跌幅之後，中國極不尋常地在 3 月 10 日就發表部分 3 月數據，希望能傳達有利「增加信心」的正面消息。當時海關總署表示，3 月前 9 天的出口量，與去年同期相比成長 39.9%。

海關總署表示，受春節因素影響，第 1 季各月進出口波動較大，但總體看，中國外貿在第 1 季繼續保持穩中有進勢頭，質量和效益有所提升。

此外，海關總署表示，第 1 季中國對一帶一路沿線國家合計進出口人民幣 2 兆元，增長 7.8%，高出外貿整體增速 4.1 個百分點，占外貿總值的 28.6%。