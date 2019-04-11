看好GDP突破6.5% 分析師：中國2019經濟表現可望超標

根據《彭博社》報導，Jefferies Financial Group 分析師認為，大規模減稅降費等財政刺激措施，有助帶動中國經濟成長，該國今年國內生產毛額 (GDP) 年增率，可望「遠遠超越」官方設定的 6.0% 至 6.5% 目標區間。

中國國務院總理李克強上月於第 13 屆全國人大 2 次會議，發表政府工作報告時表示，2019 年，GDP 年增率目標為 6.0% 至 6.5% 區間 (低於 2018 年的 6.6%)，今年中國將面臨更多、更大的風險，「要做好打硬仗的充分準備」。

李克強當時亦稱，為因應各項經濟風險及挑戰，政府將實施減稅降費，製造業等稅率，從 16% 降至 13%；運輸、建築業稅率，由 10% 降至 9%；預估全年減稅降費規模，可達人民幣 2 兆元。

包括 Laban Yu 在內等多名 Jefferies Financial Group 分析師，於最新報告中寫道，受惠於北京當局的財政刺激措施，2019 年中國 GDP 表現，可望「遠遠超越」官方目標，「中國經濟已出現復甦跡象」。

除 Jefferies Financial Group 外，多家投行也看好中國經濟表現；美銀美林經濟學家 Ethan Harris 指出，3 月中國製造業採購經理人指數 (PMI) 回升，是個「關鍵訊號」，且官方也以一種「將採取任何必要措施」的態度，來支撐經濟成長，當前無論是美中貿易戰或金融情勢，都有所改善。

中國 3 月製造業 PMI 回溫。(圖：翻攝自彭博)

中國 3 月製造業 PMI，從 2 月的 49.2 升至 50.5，不僅回到榮枯線之上，亦創 2012 年以來最大單月漲幅。

高盛分析師也說，中國 2019 年首季經濟成長表現「令人放心」，北京當局可能會在短期內，進一步鬆綁房地產相關政策。