安控廠Q1營收繳出亮麗成績 晶睿以17.12億元及年增55.14%居冠

隨著美中貿易談判前景樂觀，加徵關稅 50% 尚未實施，導致台廠安控轉單效應不如預期。今年第一季營收出爐，仍有五家台廠繳出亮眼成績。晶睿 (3454) 首季營收表現突出，以 17.12 億元站穩類股龍頭，圓展 (3669) 以 4.64 億元居次，奇偶 (3356) 以 3.58 億元排行第三，哲固 (3434) 及云辰 (2390) 則站上 1.7 億元大關。晶睿第一季營收 17.12 億元，年增 55.14%。日前法說會指出，今年 ODM 接單偏為正向，縱使 ODM 毛利較低，營運仍以獲利為主。法人認為，代工客戶增加、自有品牌新品推出，營運有望維持成長力道。



圓展去年產品組合調整策略奏效，全年獲利較前一年成長 4.53%，今年首季營收 4.64 億元，年增 14.58%。展望第二季，進入學校智能產品銷售旺季，持續爭取美國校園添購意願，而新一代互動式電視螢幕毛利較低，惟市場接受度高，仍是今年主力產品之一。



奇偶今年第一季營收 3.58 億元，年增 5.32%，法人表示，歷經去年整頓調整策略，預期營運已經打底，第二季計畫推出新品搶市，有望注入新成長動能。



哲固第一季 1.78 億元，較去年同期年成長 3.23%；云辰近期受子公司基亞 (3176) 授權案激勵，股價連兩天強鎖漲停，第一季也繳出不錯成績，單季營收 1.73 億元，年增 4.11%。