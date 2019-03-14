晶睿去年EPS 3.92元 盤中股價疲軟 今年ODM接單轉正向

晶睿 (3454) 法說會強調要成為「物聯網眼睛」策略方向不變，同時跟進揭露落實 AI + 資訊安全、深化垂直市場及全球在地化等三大營運策略，不過去年因 ODM 接單不佳，影響獲利，儘管今年前 2 月營收轉趨正向，不過盤中股價疲軟。晶睿通訊去年營收 52.35 億元，年減 10.9%，合併毛利率為 34.38%，也年下滑 0.5 個百分點，稅後盈餘 3.29 億元，年減 23.49%，每股盈餘(EPS)3.92 元。晶睿日前董事會決議每股配發 2.75 元股利，其中 2.5 元現金及 0.25 元股票。



原先市場預期美中貿易戰帶來轉單效益，不過去年因既有 ODM 客戶去化庫存，下單速率減緩，去年 ODM 和 OBM 佔比修正為 55 比 45，加上去年進行擴產，增聘員工，費用增加，導致去年營運表現不如預期。



不過，晶睿董事長陳文昌表示，今年 ODM 接單頗為正向，不過 ODM 的毛利率較低，公司主要還是以獲利為主，今年前 2 月營收 10.8 億元，年成長 61.51%，其中 ODM 的營收佔比也拉升至 7 成，OBM 降至 30%。