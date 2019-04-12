美國消費動能回溫 客思達-KY3月營收回神

在美國消費動能回溫下，客思達 - KY(2936)3 月營收 11.2 億元，月增 24.55%，年減 0.33%；累計第一季營收達 29.6 億元，較去年同期減少 1.54%。若以功能性貨幣表示，2019 年 3 月與第一季營收分別較去年同期減少 5.68%、6.46%。客思達 - KY 表示，受惠 3 月份美國消費動能回溫，激勵中小型實體家具零售商、國際知名電商 Amazon 及 Wayfair 與大型實體連鎖通路等主要客戶加大拉貨力道，此外，近期 Wayfair 宣布將於秋季成立首家全方位服務商店，增加消費者購物體驗及黏著度，憑藉集團於全美共有 8 個營運據點，在強固包裝及出貨速度等保持良好服務，有助於挹注集團良好發展條件。



客思達 - KY 進一步表示，旗下「Scott Living」銷售表現不俗，2018 年 Scott Living 系列占整體營收比重已自 2017 年之 2% 上升至近 7%，2019 後市持續看好。



展望 2019 年第二季，客思達 - KY 將持續全方位通路布局策略，除穩固全美超過 8 千家中小型實體家具業者與線上電商客戶，更積極開拓 Top100 大型實體連鎖等通路，並強化聯名品牌「Scott Living」及自有品牌「Coaster」之推廣與經營。