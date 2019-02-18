客思達-KY元月營收月增0.8% 自有及聯名品牌市占穩增

客思達 - KY(2936)1 月營收 9.35 億元，與去年同期約略持平，雖然近期受到美國消費者信心指數下滑影響內需消費市場，惟集團持續穩健拓展旗下自有品牌「Coaster」與聯名品牌「Scott Living」等市占率，帶動 1 月營收月增 0.8%，若以功能性貨幣表示，1 月合併營收較上月成長 0.7%。客思達 - KY 表示，為因應美國家具市場多元化、求新求變等需求，自去年下半年針對品牌 LOGO、官網改版等品牌形象、產品研發設計、供應商管理系統等啟動全方位升級計畫。在品牌形象升級上，包括官方網頁強化使用者介面之色彩及搭配，並依照商品性價比及功能，推出 Coaster 自有品牌系列商品，且消費者可透過社群媒體即時向親友分享討論選擇家具喜好，以增進消費者官網瀏覽產品體驗及互動。



其次，客思達 - KY 也提到，為增加集團旗下自有品牌「Coaster」、聯名品牌「Scott Living」家具產品競爭力，不僅於 1 月「Scott Living」推出 Roots、Workshop 與 Tastemaker 新系列，自有品牌「Coaster」則完成全系列產品區隔，有主打平價實用的 CoasterEveryday 系列、強調舒適平衡的 CoasterEssence 系列、以及輕奢華設計的 CoasterElevations 系列，有助於滿足消費者不同的消費需求及喜好，進一步擴大品牌消費族群，且客思達 - KY 亦同步於 1 月底參加美國．拉斯維加斯 (冬季) 家具展，展示旗下品牌新款家具產品，有望創造新一波銷售成長動能。