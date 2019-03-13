客思達-KY 2月營收小降 推自有品牌盼提升營運動能

客思達 - KY(2936)2 月營收 9.03 億元，年減 4.4%；累計 1 至 2 月營收達 18.38 億元，年減 2.25%。若以功能性貨幣表示，2 月與前 2 月營收分別較去年同期減少 9.22%、6.94%。客思達 - KY 表示，近期美國景氣受國際經濟不確定性、消費者支出下降與信心指數偏低等干擾，影響整體內需消費市場動能，並加劇零售業面臨新一波汰弱留強之情況，惟集團自去年起持續強化多品牌、商品組合優化、以及健全通路客戶布局等策略效益展現，包括去年完成大規模商品調整計畫，已逐步提升集團整體營運效率，再加上，「Scott Living」品牌系列陸續打入 Top100 大型連鎖通路客戶，集團整體營運表現仍相對穩定。



客思達 - KY 致力提升集團整體獲利能力之精進，持續打造未來中長期營運成長引擎為目標，已針對品牌 LOGO、官網改版等品牌形象、產品研發設計、供應商管理系統等啟動全方位升級計畫，並於今年正式推出「Coaster」自有品牌，以不同消費族群喜好、訂價策略、設計風格等達到鮮明產品區隔，創造品牌附加價值進而帶動整體平均單價之提升，盼隨著「Coaster」自有品牌能見度提升將挹注集團新一成長動能。



展望 2019 年第一季，客思達 - KY 除持續採取全方位通路布局、發展 ScottLiving 聯名系列及 Coaster 自有品牌系列商品之經營、強化產品與消費者連結之附加價值的方向前進，以期在變化劇烈的市場中，穩步開拓集團未來營運成長之新格局。