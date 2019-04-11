〈大立光法說〉Q2營收動能將回溫 4、5月逐月增 分析師：法說訊息中性 短期股價恐震盪

大立光 (3008-TW) 今 (11) 日由執行長林恩平主持召開法人說明會，3 月營收已達 39.26 億元，重回去年旺季水準，林恩平表示，4 月營收將優於 3 月，5 月也不比 4 月差。分析師則認為，大立光股價已反映首季表現，法說會釋出的訊息屬中性，接下來股價震盪難避免。

證券分析師黃漢成看好，大立光 4 月受惠華為手機品牌廠拉貨力道強勁帶動，營收將再成長到 40 億元以上，今年第 2 季營收將有機會超越去年第 2 季的 122.96 億元，不過首季毛利率 64.24%，為近 4 個季度以來新低，第 2 季毛利率表現能否走揚，仍是重要觀察重點。

大立光波段漲幅已達 6.92%，證券分析師張陳浩指出，由於大立光股價已反映首季表現，且今日法說會釋出的訊息中性，對於股價將無重大的刺激效果。

大立光 2019 年第 1 季營收為 98.24 億元，毛利率為 64.24%，季減 5.16 個百分點，年增 0.84 個百分點，稅後純益為 50.54 億元，季減 21.98%，年增 25.75%，每股純益為 37.68 元，大立光第 1 季的獲利符合外資圈預期，歐系外資則法說前已預估，大立光第 2 季每股純益將達 41.9 元。

大立光指出，首季毛利降為 64.24%，是因營收規模太小，造成毛利率走低，林恩平則認為，第 1 季的接單鏡頭機種多，生產端的學習曲線拉升，顯然較辛苦。

大立光今年首季的出貨產品結構上，1000 萬畫素以上鏡頭組占比已提升到 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比已提高 20-30%，其他產品在 10% 內。張陳浩指出，大立光在高階產品仍維持有高市占率，但未來仍需視整體手機市場的銷售狀況再進一步評估大立光的獲利成長。

大立光股價今天收盤下跌 80 元或 1.68%，以 4690 元作收，跌破 5 日線，市場成交量為 927 張，較昨日的 1021 張萎縮。