大立光後市外資看好 4家調升目標價

大立光 (3008-TW) 昨 (11) 日舉行法人說明會，外資陸續發布報告，普遍給予買入評級，其中有 4 家外資券商更調升目標價，價格都在 5000 元以上，里昂證目標價更看到 6196 元，重回 6 字頭，摩根士丹利則不同於其他外資，維持持有評價，目標價為 4000 元，為外資圈中看法較保守。

里昂證認為，受華為及 OPPO 在 3 月公布的最新變焦鏡頭手機需求帶動下，大立光營運後市看升。其中，華為新手機 P30 採用 10 到 50 倍變焦功能，可望連帶推升潛望式鏡頭模組價格，里昂證認為，雖然預期今年手機銷售狀況呈現停滯，但大立光仍有優勢，預估 2021 年整體營收，將較 2018 年增長 1 倍以上，銷量則增加 49%，而平均銷售價格也會增長 47%，是最看好大立光後市的外資券商，目標價喊到 6196 元。

至於其他外資，包含美林證、摩根大通、大和證等，也都調升大立光目標價，德意志則維持買進評等，不過未調升價格，德意志及美林等，給目標價都達 5200 元，摩根大通則調升到 5300 元，大和證也給出 5280 元目標價。

外資普遍認為，大立光第 1 季受產業淡季影響，表現不算亮眼，但對後續訂單及發展仍看好，尤其市蘋果新手機及華為訂單上，推估第 1 季將是今年大立光表現最差的一季。未來手機市場成長雖有限，但光學鏡頭需求仍很高，包含多鏡頭、ToF 3D 超感應技術、7P 鏡頭設計、潛望鏡鏡頭等。

至於摩根史丹利，則不同其他外資，僅給大立光持平的評價，目標價 4000 元。摩根史丹利指出，雖然大立光第 1 季受華為訂單拉升，本季將持續成長，但值得留意的是，第 1 季庫存周轉率已達 108 天，相比往年同期增加近 30 天。另外，高端手機銷售方面，2019 年需求可能會因為 5G 手機推出導致換機潮拖延，雖銷量遲緩但不至於看壞，因此維持平穩看待大立光未來表現。