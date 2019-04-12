EV商機！豐田通商攜手澳商Orocobre 在福島生產氫氧化鋰

日本的大型綜合貿易公司豐田通商 (8015-JP) 在週五 (12 日) 時宣布，將與碳酸鋰的生產夥伴，澳洲鋰資源開發公司 Orocobre (ORE-ASE)，共同攜手在日本福島縣興建氫氧化鋰的生產工廠。投資金額約 90 億日圓，目標在 2021 年前半期展開生產。

(圖: Investing.com)

氫氧化鋰可作為鋰電池的正極材料，加上其材料特性非常適合用於高出力的電池，因此可望廣泛的使用在電動車 (EV) 上。

也由於電動車預期將在全球市場迅速普及，兩家公司看準作為電池主要材料的氫氧化鋰在市場上的需求，共同在相關供應鏈上展開布局。

豐田通商與澳洲 Orocobre 將透過共同設立的「豐通鋰株式會社」，在 2019 上半年展開氫氧化鋰工廠的興建。在出資比例上，豐田通商為 25%，Orocobre 為 75%。預計在 2021 年前半期開始生產後，每年將可產出 1 萬公噸的氫氧化鋰，也會為當地創造出 50 多個工作機會。

未來將由豐田通商集團的關連企業負責銷售事宜，在產品的供應上也將以日本國內的電池廠商為主。

新工廠所使用的原料，將來自豐田通商與澳洲 Orocobre 在阿根廷所生產的碳酸鋰，在經過加工之後成為氫氧化鋰。

兩家公司在 2014 年於阿根廷的 Olaroz 鹽湖展開碳酸鋰的生產，目前的生產能力為每年 1 萬 7500 公噸。計畫在 2020 年強化生產設備後，生產能力將提升 2.4 倍至 4 萬 2500 公噸，約占全球需求量的 1 成多。