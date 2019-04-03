Gogoro將設置第3條電池生產線 與國內業者開發高階電池芯

Gogoro 執行長陸學森今 (3) 日表示，今年將擴建更多電池交換站，同時設置第 3 條電池組裝生產線，以提升電池續航力，而近期聯貸案所取得的資金，則是要用於製造電池與建置工廠，未來也將與國內相關業者，共同開發高階電池芯。關於是否走入資本市場，他則說，總有一天會 IPO，但目前還沒有時間表。

陸學森今日說明 Gogoro 新發表的全新電池「21700」，他並說，今年將再投資超過 50 億元，擴建更多電池交換站，同時設置第 3 條電池組裝生產線，而新增第 3 條電池組裝線的目的，是要使未來 Gogoro 電池續航力，由目前的 110 公里提升至 170 公里。

陸學森也說，雖然 Gogoro 初期僅採用 Panasonic 的電池芯，但未來不只會向第 2 家國外電池芯業者採購，也會與國內廠商密切合作，與台灣電池芯業者，共同開發高階電池芯，發展國內電池產業。

資金方面，陸學森表示，Gogoro 目前共募得 145 億元，已投資 116 億元用於建造工廠與智慧電網，預計累計投資金額將會加碼至 174 億元。其中，近期獲得的 18 家銀行共 72 億元聯貸案，是未來 3 至 4 年要製造電池與建置工廠的資金。

此外，針對日本四大機車大廠 HONDA、YAMAHA、SUZUKI 與 KAWASAKI 將結盟，共同投入電動機車與能源系統開發，陸學森則認為，這表示大家越來越認同，電動機車是產業的未來了，而目前 Gogoro 在市佔最多的普通重型機車領域，技術已領先 3 至 5 年。

對於是否走入資本市場，陸學森則說，目前還沒有時間表，得視相關時間與需求，才會評估 IPO 計劃，總有一天會 IPO，但現在不是對的時間。

