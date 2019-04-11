特斯拉、松下放棄「千兆工廠」投資 暫停對上海工廠的計劃投資

因華爾街擔憂電動車需求下降，供應特斯拉 (TSLA-US) Model 3 的日本松下電器 Panasonic，正打算停止對特斯拉電動車電池工廠「特斯拉千兆工廠」(Tesla Gigafactory 1) 多達 45 億美元的投資。

Panasonic 曾考慮擴大投資全球最大的電動車電池廠，曾打算在明年以前提高 Gigafactory 1 電池工廠的產能至 50%。

如今由於財務問題，這項計畫可能作廢。

Panasonic 還將暫停特斯拉在上海的電動汽車工廠的投資計劃。相反，它將提供 Gigafactory 的技術支援和少量電池。

在去年五月時 Model3 曾因產量出現瓶頸，考慮放棄投資特斯拉在美國內華達州的電動車電池工廠「特斯拉千兆工廠 (Tesla Gigafactory 1)」。

Panasonic 是供應特斯拉電動車最大的電池供應大廠，Panasonic 於 2014 年 7 月和特斯拉合作，建造在美國內華達州的鋰離子電池工廠「特斯拉千兆工廠 1」，model 3 並且在該項目投資了近 45 億美元。

日經報導，自 2017 年 1 月起，Gigafactory 一直為特斯拉的新款 Model 3 製造電池。公司計劃到 2020 年將工廠的產能，從目前的産能 35GWh（每小時 3500 萬千瓦）成長到每年 54GWh(每小時 5400 萬千瓦)。

特斯拉和松下已在該工廠投資 45 億美元化目前宣告停止。六個月前，松下總裁 Kazuhiro Tsuga 表示，該公司曾考慮「將與特斯拉同步，一同投資北美，」

據日經報導，當時松下仍考慮向 Gigafactory 擴大投資 1000 億日元至 1500 億日元 (9 億美元至 13.5 億美元)。

截至 3 月份的財政年度，松下的特斯拉電動車電池業務的營業虧損超過 200 億日元，由於延遲生產 Model 3，因此造成損失，比起去年同期要高。

由於中國經濟增長放緩，電動汽車稅收減少以及物流問題，特斯拉 1 月至 3 月的銷量較上一季度下降約 30%。這使得公司對未來更加謹慎，儘管他們計劃繼續合作經營電池工廠。