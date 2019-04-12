亞德客後市營運可期 外資喊買目標價500元

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今年上半年受到市場需求疲弱影響，外資預估，上半年營收可能年減 1 成左右，但下半年營收年增率上看 12%，並看好其在中國的市佔率可望持續擴增，線性滑軌新品對獲利的貢獻也相當可期，給予「買進」評等，目標價 500 元。

外資認為，由於去年同期營收基期相對較高，加上近期市場需求疲弱，估亞德客上半年營收可能年減 1 成左右，不過，樂觀看待下半年產業可望恢復正向循環，帶動營收年增達 12%，明年營收更預期會有 2 成以上的成長。

外資並指出，從 2009 年至 2017 年，亞德客在中國市佔率已從 13% 大幅成長至 20%，預期在成本優勢、新客戶滲透率提升、新產品推出帶動下，亞德客在中國的市佔率可望持續擴增，加上全球最大氣動產品供應廠日商 SMC 將在 2020 年前，在中國擴增約 16% 產能，市場價格環境可望轉佳，使中國氣動元件廠營運承壓。

此外，亞德客已開始向現有客戶出貨線性滑軌新品，但由於目前線性滑軌通路端庫存水位仍高，外資指出，今年上半年新品出貨恐難有明顯的營收貢獻，但預期下半年可望貢獻營收約 5%，雖初期因尚未達到規模經濟，利潤空間有限，但一旦出貨量大幅提升，獲利空間將會相當可期。

亞德客第 1 季營運持續受到美中貿易戰影響，客戶態度觀望，第 1 季合併營收 33.78 億元，年減 6％；3 月合併營收 14.77 億元，年減 6%。