【外匯】投資新寵襲台 只要三千就能炒匯？

文．理周教育學苑

Ｑ：林先生是一個剛出社會的上班族，存款不多，想要為自己創造第二份收入，但上班很忙，沒什麼時間操作，而且因為資金有限，也很害怕把辛苦存下來的錢賠光，有沒有什麼資金少又可以創造高獲利的方法？

Ａ：最近國際市場風靡已久的外匯投資商品席捲全台，還記得日本渡邊太太的故事嗎？日本是一個低利率的市場，許多家庭主婦認為錢放在銀行沒有收入，因此轉而投資外匯市場，形成日本瘋炒匯的特殊現象。這樣的風氣近半年來也吹向台灣。台灣近年工資不漲，許多上班族也開始尋找其他投資工具，由於外匯具有小資金大獲利的優勢，近年來也慢慢成為主流商品。

在操作外匯方式中，最推薦小資入門的是「外匯保證金」，所謂的外匯保證金是利用槓桿原理來操作外匯的價差，只要匯率有波動，就能從中獲利。

為什麼我們要操作外匯市場？主要是因為外匯具備以下優勢：

第一，外匯是全世界最大的交易市場，每天有五兆美元交易額，不易受到黑手影響，也因為外匯交易量大，一旦形成趨勢，都有可觀獲利。

第二，外匯是二十四小時交易商品，投資人可自由選擇適合自己的時間操作，早上亞洲開盤可以選擇操作日幣或人民幣，下午歐洲開盤，可操作歐元或英鎊，晚上美國開盤，能操作美金或加幣，時間運用相對自由許多。

第三，外匯保證金因為使用槓桿，所以一開始並不需要準備太多本金，只要三千台幣即可入場，一旦有趨勢行情，很容易達到翻倍目標。

多數人因害怕風險而止步不前，其實，只要在投資前先做好資金管理，就能夠讓資金達到有效的運用，外匯保證金的引進，讓小資有翻身的機會。

【股票】股票當沖當道 怎麼日日賺斗金？

Ｑ：吳先生是個業務，上班時間自由，最近看朋友在玩當沖，心也癢癢的，股票當沖真的這麼好賺嗎？要準備多少錢？真的不需要本金？要怎樣才能開始？關鍵技巧是什麼？

Ａ：自二○一四年實行現股當沖以來，當沖交易量持續增長中，所謂的「當沖」是指在同一個交易日內一買一賣完成平倉沖銷動作，而現股當沖最迷人的地方是「無本」，台股交割的遊戲規則是 T+2，也就是今日買進一張股票後，最晚要在第二個交易日 (不含當日) 把款項存到交割帳戶扣款，但如果是用當沖方式操作，因為是當天一買一賣沖銷，所以不需付全額交割股票，只需交割當日盈虧金額，這對於小資金又想賺價差的朋友是一大福音。

「現股當沖」需負擔兩種成本，第一是 0.3% 的證交稅，第二則是手續費 0.1425%(來回 0.285%)，在沒有折扣的情況下，整體成本為 0.585%，也就是說一旦出手，需要賺回 0.585% 才能立於不敗之地。在選股方面，一般來說需要選擇高價且波動大的股票當作標的，最少日波動要超過 0.6% 以上才適合。

此外，現股當沖資格必須符合 (1) 開立受託買賣帳戶滿三個月，(2)最近一年內委託買賣成交達十筆 (含) 以上這兩個條件後，和券商簽立授權書及風險預告書後才能開始當沖交易，而券商也會針對每個人的信用及風險承受狀況開放不同的額度。

在當沖的世界裡，「價差」是獲利來源，由於這個價差必須在當日達成，因此，需要的技巧也會比單純投資股票來得大，初學者可利用Ｋ線搭配單筆成交量觀察，往往單筆異常成交量都是買訊或賣訊。

此外，現股當沖還有一個絕對鐵則「不留倉」，當你依當沖角度入場，無論今天賺賠，都不應該有留倉或凹單想法，一旦打破這個鐵則，下一步將會面臨非常嚴峻資金控管的考驗。

「現股當沖」就像是一把雙面刃，當你能夠駕馭它時，不需本金就能創造極高報酬，相反的，技術不好、又沒紀律，股票市場將會讓你學到好教訓。

來源：《理財周刊》 972 期

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