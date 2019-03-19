合庫金去年純益創新高 EPS 1.24元 股利可望逾1.1元

合庫金控 (5880-TW) 今 (19) 日舉行第 4 季線上法人說明會，去年稅後純益 160.02 億元，年增 8.77%，每股稅後純益 1.24 元，法人關注今年股利政策，合庫金總經理陳美足說，過去每股股利都有 1 元以上，今年也會盡量滿足股東期待。法人估，合庫金每年股利，都有機會超過 1.1 元。

合庫金表示，為因應業務拓展與充實資本結構，今年股利將搭配股票股利與現金股息，過去 2 年每股股利都超過 1 元，今年也會盡可能滿足投資人期待。

法人表示，合庫金過去 2 年盈餘配發率平均約達 9 成，去年每股純益 1.24 元，以 9 成盈餘分配率估算，今年每股股利估可超過 1.1 元。

合庫金去年稅後純益 160.02 億元，年增 8.77%，核心子公司合庫銀行稅後純益 147.5 億元，年增 14.35%，銀行核心業務，包括手續費與利息淨收益分別年增 4.42%、4.73%。

在不動產業務部分，合庫銀表示，今年房市雖有美中貿易戰不確定因素，但因聯準會暫緩升息，從移轉棟數表現來看，今年房地產可望呈現價格盤整、交易量微增的狀況，合庫內部也訂出目標，今年房貸與土建融放款餘額兩大放款項目可望較去年各增加 5%。

另外，合庫看好台股高殖利率，加上美國暫緩升息，可望推升股市表現，將繼續加碼高殖利率台股，目前台股持有部位約 60 億元，預計將視狀況鎖定高殖利率與優質股適度加碼，加碼幅度約 30% 到 50%。