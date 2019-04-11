【馮冠華專欄】留意今早公佈的中國3月數據

4 月 11 日推介 - 小米（1810）

1）上日港股市況總結 ：受美股週二下挫影響，恆指週三低開 105 點後跌幅曾一度達 265 點，低見 29892 點。及後上證止跌回升，恆指跌幅也大為收窄，最終收市報 30120 點，下跌 38 點。全日成交金額按日下跌約 2% 至 1126 億。滬深港通總成交額也按日下跌約 2% 至 135 億，流向仍是淨流入，金額上升至 10.8 億。北向連續四天淨流出，流出金額上升至約人民幣 33.5 億。藍籌 14 升 34 跌 2 持平。



板塊方面，汽車及汽車設備股表現較好；澳門愽彩、機械、內航及部分 5G 概念、手機設備、新經濟和科技股也造好。做空方面，佔大市成交再下降至 11.7%。牛熊證街貨最新比例為 63:37，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 16:84，重貨區方面，熊證仍在 30500-30549，牛證也不變在 29050-29099。

簡評：連同昨天，上證已連續三天跌至 3200 點附近即見反彈，週三更能反升而結束 2 連跌，市底看來甚為不俗。至於港股，三萬點失而復得，探㡳回升下強弱板塊 / 個股也較容易分辨；昨天強勢的汽車、汽車設備甚至汽車經銷商短線應還有上升動力。5G 概念代表鐵塔（788）回軟，代之而起則見中通服（552）、中興（763）甚至昨天提出新財年 3S 戰略的聯想（992）。（3S 代表 Smart IoT， Smart Infrastructure 及 Smart Vertical) 筆者覺得小米（1810）有機會成為下一寵兒，股價昨天也能探底反升收場，值得關注。



個股方面，強勢股如金斯瑞 （1548）、海底撈 （6862）、創夢天地（1119）、微盟集團 （2013）等等更不知地心吸力為何物！舜宇（2382）及華晨（1114）的股價更連升 9 天。更有趣的是雄岸科技（1647）這大麻概念股。公司祇是出公告指拿下一塊黑龍江地皮的一年多使用權，公告也沒有提及用途或作價，但股價卻大升兩成多，嘆為觀止！

由於指標上仍然看不到任何轉壞訊號，筆者看多的觀點也繼續不變。昨天恆指的低位 29892 或會被市場視為支持點。讀者需留意今天早上 9 時 30 分公佈的中國 3 月 CPI、PPI 等數據，繼月初強勁的 PMI 後，這些或會成為新一輪的炒作借口。



公司公告方面，舜宇 3 月出貨量不俗，但股價連升 9 天後，這消息是再助燃或引發獲利則難以判斷。中長線看，鏡頭的需求，在 5G 年代的手機、無人車等應是有增無減的。華能新能源（958）及 華電福新（816）的 3 月發電量較前天的華潤電力（836）及龍源（916）好，但電力股現在不是市場焦點，相信股價的反應也祇會是一般。騰訊（700）再有新遊戲獲批，ADR 上漲約 1.6%，或可帶動今天港股造好。

2）金管局昨天再發多 1 張虛擬銀行牌照。由前銀行高層龍沛智創立的 WeLab，旗下 Welab Digital Limited 獲金管局發牌，牌照昨天生效，將於 6 至 9 個月內正式推出。（蘋果日報）

3）美股上日市況總結：聯儲局會議紀錄顯示大部分官員仍預期今年不會再加息，帶動美股三大指數收市上揚，當中道指上升 6 點，標指及納指則分別上升 0.35% 及 0.69%。十年期債息回落至 2.465%。美滙指數最新在 96.91。紐約期油最新報 64.42 美元。港股 ADR 持平，相當於恆指 30120 點水平。當中騰訊 ADR 比香港收市上升 1.6%，相等於 $394.96。恆指期貨夜市收報 30090 點，下跌 31 點並低水 30 點。

4）個股訊息：華能新能源（958）公布，3 月完成總發電量按年增長 14.6%。今年首 3 個月，累計完成總發電量按年增長 11.2%。另外，華電福新（816）公布，3 月完成總發電量 428.81 萬兆瓦時，按年增加 19.8%。（信報）

舜宇光學（2382）公佈 3 月出貨量數據，手機鏡頭出貨量 8,599 萬件，按年升 41.7%，主因市場份額上升。手機攝像模組出貨量 2,857 萬件，按年升 14.3%。其他光電產品出貨量 530 萬件，主要因為結構光和飛行時間等 3D 產品出貨有所增加。（蘋果日報）

4 月 10 日，原國家新聞出版廣電總局網站公佈了《2019 年 4 月份國產網絡遊戲審批信息》，一共有 40 款遊戲獲得版號，審批時間為 4 月 9 日。騰訊的《和平精英》、創夢天地的《舞動西游》、盛趣遊戲（原名：盛大遊戲）的《決戰瑪法》等知名遊戲公司產品在列。從 2018 年 12 月遊戲版號恢復核發以來，騰訊已有《折扇》《榫接卯和》《浪漫玫瑰園》《尋仙 2》《冠軍盛典》以及《和平精英》這 6 款遊戲獲批。 （澎湃新聞）

5）新股訊息：設計都會（1545）今天起招股，每股招股價介乎 0.3 元至 0.39 元，一手 1 萬股，股份將於本月 25 日上市。（信報）

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/