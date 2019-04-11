分析師的夢魘 -- 波動的油價根本無法預測

石油業專家週四告訴 CNBC 說，能源市場種種的風險，讓油價變得根本不可能預測。

今年以來，油價大幅上漲，其中因素眾多，包括 OPEC 減產，美國對伊朗與委內瑞拉石油出口進行制裁，及利比亞戰事升高。

但全球經濟的擔憂，及美國原油庫存大幅增加，則使得油價漲幅受限。

PVM 石油公司分析師瓦格 (Tamas Varga) 在週四發表的研究報告中說：「原油市場有太多不確定性，這讓未來一週的發展，都變得不可能預測，更別說未來幾個月，或未來一年了。」

「在原油市場，有經濟與政局的發展需要應付，而這些發展可能每天都有變化，」瓦格說。他形容目前的原油市場情況是 "預測的夢魘"。

今年以來，布蘭特原油與紐約原油分別大漲了約 30% 與 40%，促使川普總統呼籲 OPEC 增加產量。

但目前為止，原油生產國並未在意川普的警告。原油價格於 2018 年底挫跌後，OPEC，俄羅斯與其他生產國已開始每日減產 120 萬桶，直到 6 月。

這次減產目標在於消除原油市場供給過多，以推升油價。

「我們見到 10 月，布蘭特原油每桶為 86 美元，12 月為每桶 50 美元，現在又反彈至 70 美元。我認為非常勇敢的人才會預測年底油價會是多少，」國際能源總署主管 Neil Atkinson 週四告訴 CNBC 說。