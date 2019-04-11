能源盤後—汽油庫存銳減 汽油價格登上6個月高點 原油收高

週三 (10 日) 交易，美國數據顯示汽油庫存大幅減少，讓汽油期貨價格竄升至去年 10 月以來的最高收盤價，這同時也支撐原油價格上漲，掩蓋了原油庫存增加至一年以上高點的影響。

交易者也消化 OPEC 的月報，該報告顯示 OPEC 3 月份大幅減產。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 63 美分或 1%，收每桶 64.61 美元，為去年 10 月 31 日以來最前月契約的最高收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.12 美元或 1.6%，收每桶 71.73 美元，為去年 11 月 7 日以來最前月契約的最高收盤價。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 7 美分或 3.5%，收每加侖 2.069 美元，為去年 10 月 9 日以來最高收盤價。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.3 美分或 2.1%，收每加侖 2.088 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲不到 0.05%，收每百萬 Btu 2.70 美元。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「儘管活動增加，煉油廠的運行量仍較去年同期水準提高 90 萬桶 / 日，這使得石油庫存穩定增加，尤其是在美國墨西哥灣沿岸。由於進口增加且出口下降，美國墨西哥灣沿岸的原油庫存增加。」

然而，庫存增加帶來的利空因素，卻被來自汽油庫存的利多因素抵銷，「這是因煉油廠活動增加，且上週汽油隱含需求躍升。」

EIA 上週庫存報告

美國原油庫存增加 700 萬桶，高於 S&P Global Platts 調查的分析師預期 (增加 280 萬桶)，且已經連續 2 週增加。API 週二公布，上週美國原油庫存增加 410 萬桶。

汽油庫存同期大減 770 萬桶，蒸餾油下降 10 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期汽油庫存下降 190 萬桶、蒸餾油下降 150 萬桶。

上周美國國內原油產量維持在每日 1220 萬桶不變。

然而，EIA 週二報告上修今明兩年的美國原油產量預期，估計今年 WTI 原油價格上漲 4.8% 至每桶 58.80 美元，而 Brent 原油價格則上漲 3.8% 至 65.15 美元。

EIA 週四將公布天然氣上週庫存報告，S&P Global Platts 預期天然氣庫存增加 330 億立方英呎，為今年第二次淨增加。

OPEC 3 月份報告

3 月份 OPEC 產量大幅下降 53.4 萬桶 / 日，達平均每日產量 3002 萬桶，係因各國執行減產協議，且委內瑞拉因政治經濟動亂而發生停電。

報告顯示，大量減產來自沙國的努力，因沙國產量大降 32.4 萬桶 / 日。由於受迫美國自開年來的制裁，委內瑞拉每日產量下降 28.9 萬桶。

Saxo Bank 商品策略主管 Ole Hansen 表示，「地緣政治風險持續衝擊委內瑞拉和伊朗的生產，現在爆發內戰的利比亞也可能如此，甚至阿爾及利亞也是。直到價格上漲至 OPEC 和俄羅斯都滿意的水準之前，原油市場都可能維持支撐力。」

川普總統曾呼籲石油降價，但美國也靠沙國一起施壓伊朗，「隨著伊朗豁免將於 5 月 4 日到期，石油市場將關注美國和石油價格，以衡量川普在此階段能承受多大負擔。」