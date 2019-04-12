能源盤後—IEA示警全球需求恐降 原油自多月高點回落

週四 (11 日) 交易，能源期貨自多月最高點拉回，終盤收低，係因國際機 構 IEA 預警，全球經濟成長恐挫傷原油需求。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.04 美元或 1.6%，收每桶 63.58 美元，前一日收盤價 64.61 美元，為去年 10 月 31 日以來最前月契約的最高收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 95 美分或 1.3%，收每桶 70.78 美元，前一日收盤價 71.73 美元，為去年 11 月 7 日以來最前月契約的最高收盤價。

國際能源署 (IEA) 週四發布報告指出，「雖然成長的主要來源仍表現良好，但其他各地釋出錯綜的信號。」該機構認為，需求因素仍有活力，但也預警經濟成長疲弱，恐會消減原油需求。

去年第四季 OECD 國家中的能源需求下降 30 萬桶 / 日，為 OECD 國家自 2014 年來首次季度需求下降。

前一日 OPEC 月報顯示 3 月份成員國大幅減產，而 IEA 的報告也肯認此點。

市場參與者認為，對經濟疲軟的重新評估，以及其對原油價格的潛在衝擊，這些給了商品投資者緩下腳步的理由，而此看法與 IEA 的觀點相符。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，「由於庫存增加，伴隨著 IMF 的新經濟預期 (即全球成長趨緩且經濟面臨眾多風險)，石油漲勢已停滯。報導稱俄羅斯可能考慮增產，下半年拒絕延續 OPEC + 的減產協議，這點也助使石油吸引力快速下降。」

「但現在油價仍有很多支撐因素，例如利比亞，就算現在利比亞的生產沒有中斷，然而內戰一觸即發的氣氛仍受市場關注。在每桶 65 美元以上後，66 至 68 美元區間一直是先前的主要支撐領域和阻力地帶，所以不用太久，這漲勢就會再次遇上困難點，當然也會再次找到其力道。」

其他能源商品

EIA 週三公布美國上週原油供應量增加 700 萬桶，高於預期，也是連續第三週供應量增長。然而，同期汽油庫存卻意外下降 770 萬桶。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 2.031 美元，前一日收盤價為去年 10 月 9 日以來最高。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1%，收每加侖 2.067 美元。

EIA 報告指出，上週國內原油總產量維持在 1220 萬桶 / 日不變，但週二 EIA 上修了今年和明年美國原油產量的預期。

IEA 週四報告指出，上週 (4 月 5 日止) 國內供應量增加 250 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前估計上週供應量增加 330 億立方英呎。