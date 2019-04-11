台積Q1優預期 外資估Q2營收季增可望逾5%

台積電 (2330-TW) 昨 (10) 日公告 3 月營收，略優於外界預期。外資也發表報告，針對台積電第 1 季表現，包含花旗 (Citi)、華興資本(China Renaissance)、瑞信(Credit Suisse) 等，都樂觀看待本季表現，維持對台積電買進 (buy) 及優於大盤 (outperform) 的表現；外資也普遍預估，台積電第 2 季營收，季增率約有 5-8% 左右。

針對台積電第 1 季表現優於預期，外資推斷，主要是因年初光阻液事件後，晶圓供應逐步恢復，加上各尺寸晶圓需求陸續增溫，展望本季，外資看法持續樂觀，其中花旗對台積電目標價更喊到 300 元。

花旗也指出，第 1 季 7 奈米稼動率偏高，優於整體公司平均值，支撐營收表現，預估營收比重將達 24%，較去年第 4 季的 23% 增加 1 個百分點。

對於台積電接下來的表現，花旗則持續看好，報告中預估，台積電第 2 季在產能增加、產品組合及晶圓出貨推動下，營收將比第 1 季成長 8%，毛利率也估將提升。下半年進入傳統晶圓旺季，在蘋果新手機、CPU 及 GPU 庫存回補帶動下，7 奈米晶圓的銷售動能上揚，營收比重估將達 25% 以上。

瑞信報告中也提到，2019 年台積電將受惠 7 奈米晶圓需求大增，包括 AMD 處理器出貨、7 奈米伺服器的晶片與顯卡，另外華為 7 奈米訂單增加，同時還有蘋果發表新機有助晶片出貨，支撐 7 奈米製程營收表現，下半年營運可期。

就整體產業而言，瑞信認為，雖然成長放緩，但產業仍保持健康，對台積電目標價 280 元，預估現金殖利率可達 3.5% 到 4% 之間。