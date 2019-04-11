投資靈感無極限 「黑洞概念股」走強 基金經理：曇花一現

根據《彭博社》報導，史上首張黑洞照片曝光，引發全球關注，陸股也搭上這股熱潮，部分業務與太空望遠鏡、光學鏡頭相關的公司股價，今 (11) 日紛紛走強；但基金經理認為，這波漲勢只是曇花一現。

鳳凰光學股價週四收漲 9.92%，創去年 6 月以來新高；參與國家天文台建設的浙江東南網架，股價收漲 3.27%；上海智慧照明製造商鳴志電器，股價一度漲逾 4%，但終場收跌 0.76%。

鳳凰光學、浙江東南網架股價走揚。(圖：翻攝自彭博)

中國投資人「玄妙」的投資靈感，俯拾即是，某些人買股的理由，是因為股票名稱與美國總統川普的名字發音相近；也有人會挑選，名稱與中國特色有關的股票；5G 概念股，當然也是熱門標的，就算公司業務很難和 5G 扯上邊，一樣可獲得投資人青睞。

恒升資產管理駐上海基金經理 Dai Ming 表示，太空望遠鏡、光學鏡頭相關公司的股價上漲，只是短期熱潮，曇花一現，「最後抽手的人，注定吃虧。」

陸股週四開低走低，截至收盤，上證綜指下跌 1.60%，至 3189.96 點，失守 3200 點；深證成指下跌 2.65%，至 10158.40 點；創業板指下跌 2.06%，至 1691.10 點。

滬深兩市合計成交額為人民幣 8173.22 億元，明顯低於前一交易日的 8989.61 億元。