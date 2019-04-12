黑洞照片風波發酵 視覺中國關站整改 股價今跌停鎖死

視覺中國 (000681-CN) 因為將黑洞照片標註版權，引發眾怒，並遭到深夜約談後關站整改，今日開盤即跌停鎖死。

黑洞照片標註版權惹議

這場風波的起因源自 4 月 11 日，視覺中國網站上出現了 10 日晚間公布的人類史上首張黑洞照片，並註明，「此圖如用於商業用途，請致電或諮詢客戶代表」。

視覺中國並在官微發布聲明，指視覺中國通過合作夥伴獲得「黑洞」照片的編輯類使用授權。該圖片授權並非獨家，其他媒體和圖片機構也獲得了授權。但是該圖片根據版權人要求只能用於新聞編輯傳播使用，未經許可，不能作為商業類使用。

此舉引發眾怒。在歐洲南方天文台 (ESO) 官網上，他們對版權主張為—只要註明圖片來源：EHTCollaboration，便可自由使用，無關商業或非商業。中國中科院院士武向平也表示，黑洞照片一旦發布了，就是全世界可以使用的，只要標注是哪裡來的就可以。

之後包括中共共青團等微博指出，中華人民共和國的國旗國徽，也被打上「版權所有」，各大知名企業也發現自己的 logo 和商標，被視覺中國加註版權。天津市互聯網資訊辦公室 11 日晚間以傳播違法有害資訊為由，連夜約談網站負責人，責令全面徹底整改。

在此之前，已有不少公司受到視覺中國的困擾，由於使用了標註有視覺中國的照片，而遭遇到訴訟。行業人士分析，視覺中國的模式就是將大量的圖片散布到各自所謂的免費圖庫網，等著各個公司的年輕設計師下載並使用這些圖片，再要求賠償，因此有大量人士對視覺中國存有惡感。

視覺中國道歉

11 日晚 6 點 26 分，視覺中國官方微博發布聲明致歉，稱：「經網友舉報的視覺中國網站關於國旗、國徽等不合規圖片，經查該圖片由視覺中國簽約供稿人提供，視覺中國作為平台方負有審核不嚴的責任，已對不合規圖片做了下線處理，並將根據相關法律法規持續性的加強審核，避免類似情況發生。」

視覺中國並回應，公司已採取措施對不合規圖片全部下線處理，並全面配合監管部門徹底積極整改。

正逢禁售股解禁

值得注意的是，此次視覺中國爭議爆發的時間點，正逢公司逾百億限售股解禁。

5 年前視覺中國借殼上市時，10 名一致行動人承諾 5 年內不轉讓股份，恰好到 4 月 10 日到期。這部分股份共有 3.88 億股，約合解禁市值人民幣 108.65 億元，占公司總股本比例的 55.39%。

這次下殺，也讓不少基金受害。根據 Wind 資料顯示，截至 2018 年末，機構持股數量合計為 13222.18 萬股，其中，基金持有 13183.32 萬股，占流通股比例達 42.46%。據財聯社統計，共有 248 檔基金出現在視覺中國的機構投資者名單中，它們歸屬於 72 家基金公司。