【華冠投顧】台股收黑回檔修正 控盤雙王暫時熄火

資金轉向中小型股 有營收題材成主流

焦點股: 廣明 (6188)、鈊象(3293)、大塚(3570) 及東台 (4526) 等。盤面資金由權值股轉到有題材的中小型股，強茂 (2481) 開平高走高後收再相對高檔 30.7 元挑戰下降趨勢線反壓；多方點火聯一光 (3441) 尾盤收 33.8 元，上漲 1.96%。

控盤用龍頭權值股走勢全部回軟，指標股中股王大立光 (3008)小幅下跌，終場收在 4690 元、跌幅 1.68%，台積電 (2330) 小幅回檔，後收平盤跌 0.79%，收 252 元，可成 (2474) 跳空強勢上漲 2.93% 收 263.5 元，其餘權值股中，聯發科 (2454) 股價盤中賣盤出籠將股價壓低，收盤跌 2.83%，收 291.5 元。

台股加權指數技術面首度出現價跌量增黑 K 線，三大法人賣超 72.24 億元，外資擴大賣超 53.14 億元，盤勢震盪走低台股仍守住 10800，金融保險類股指數再出現收黑十字線 K 線，股價震盪量能小幅縮減，意味著金融股多空進期即將表態。

大盤指數收 10808 點成交量 1374 億，漲 59.37 點，台股今日與多數亞洲股市一起回檔，但是跌勢並不算重；台股已經連續上攻 11 天，適度的回檔反而對多頭更加有利。資金行情在全球央行對於貨幣寬鬆的態度下，助漲股市本益比空間向上提高。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估