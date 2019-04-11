〈稅收統計〉3月實徵淨額1493億元 證交稅收連5個月衰退

財政部今 (11) 日公布 3 月稅收統計，受到證交稅、綜所稅、營業稅等稅目減少影響，導致 3 月實徵淨額 1493 億元，年減 10.9%，其中證交稅因成交量下滑，加上去年同期基期高，已連續 5 個月衰退，第 1 季證交稅收合計 185 億元。

財政部表示，今年前 3 月實徵淨額共 3636 億元，較去年同期減少 76 億元、年減 2%；累計前 3 月實徵淨額占累計分配預算數 102%，占全年預算數 15.2%。

觀察今年第 1 季主要稅目變化，包括營業稅、貨物稅、證交稅、關稅、土增稅與牌照稅等都較去年同期衰退，其中又以證交稅衰退幅度 25.6% 居；此外，營所稅、綜所稅與菸酒稅等稅目則較去年同期增加。

根據財政部統計，3 月證交稅實徵淨額僅 76 億元，較去年同期減少 19.2%，累計前 3 月實徵淨額 185 億元、年減 25.6%，連續 5 個月呈現衰退。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年以來上市櫃股票每日成交量 1290 億元，3 月上市櫃股票單日成交量也僅 1345 億元，和去年同期相比成交量明顯減少，加上今年第 1 季交易日 54 天，也比去年同期減少，在成交量與交易日天數雙降效應下，是導致證交稅萎縮的主要原因。

營業稅部分，3 月實徵淨額 713 億元、年減 2.7%；累計前 3 月實徵淨額共 1244 億元、年增 3.7%，主要是因為進口化學品、基本金屬與相關製品稅額減少，出口退稅增加，加上國內消費活動增溫挹注稅收增溫。

綜合所得稅部分，3 月實徵淨額 216 億元、年減 28.7%，主要是受農曆春節影響，加上今年年終獎金扣繳稅款提前，集中在 1、2 月所致，累計前 3 月實徵淨額 742 億元，較去年同期增加 1.3%，主要是盈餘分配所得扣繳稅款增加所致。

另外，在營利事業所得稅部分，受到去年同期大額退稅影響，累計前 3 月實徵淨額 88 億元，較去年同期增加 49 億元、年增 128.3%。