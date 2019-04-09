台股續攻衝半年新高 官股券商逢高落跑 4月賣多買少

台股 4 月在融券回補潮、經濟數據報喜與美中貿易戰等利多加持下，吸引外資回流台股，挺過「清明變盤」魔咒，加權指數更一路飛躍 10851 點，衝上 6 個月新高，但相較於外資持續買超台股，八大官股行庫則是逢高調節，4 月以來合計賣超台股約 17.6 億元。

八大官股行庫操作股市向來與外資對作，經常與外資上演你丟我撿的戲碼，4 月以來，台股在融券強制回補助攻下，點燃多頭氣勢，外資本週兩個交易日已經買超台股逾百億元，台股指數更衝上半年來新高，但趁著外資買超台股之際，官股行庫卻腳底抹油，偷偷獲利了結。

根據統計，從 4 月迄今 5 個交易日中，官股券商對台股是「賣多買少」，8 日趁著台股衝上 10800 點關卡後，更大舉賣超台股，單日賣超金額高達 17.6 億元。

觀察官股券商調節的台股標的，幾乎都是外資買超個股，尤其台積電與華邦電更在外資連日買超挹注下，推升股價衝上波段高點，也因此包括台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW)、華邦電 (2344-TW) 等都遭官股券商出脫；此外，陸股翻漲帶動陸股 ETF 爆量上漲，官股券商也趁勢逢高獲利了結，包括元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2 也都是官股積極賣超個股。

公股行庫主管說，今年景氣趨緩加上國際政經因素干擾，讓金融市場充滿高度不確定性，金融交易部分會改採短打、有賺就跑的策略，確保財務操作收益能夠繼續持盈保泰。

公股行庫主管指出，台股第 1 季漲勢亮眼，第 2 季也在資金行情加持下，帶動台股持續上攻，但仍須慎防漲多拉回的調節賣壓，因此台股操作將更加靈活，趁股價高檔時趕緊調節。

保德信投信認為，台股擺脫去年底頹勢，主要是資金行情帶動，以目前資金行情不墜下，台股多頭氣勢可望延續，目前台股仍呈現淨流出 49.7 億美元 (約新台幣 1,550 億)，顯見台股尚有資金回補空間，多頭行情仍可以期待。