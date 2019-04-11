Facebook擴大投資台灣 新厝進駐台北南山廣場

Facebook 今 (11) 日舉辦入厝活動，新厝進駐位於台北市信義區的南山廣場，佔地 840 坪。Facebook 全球副總裁暨亞太區總裁 Dan Neary 也出席喬遷活動，他表示，台灣是 Facebook 很重要的市場，喬遷至新辦公室代表 Facebook 對台灣市場未來發展深具信心，未來也將持續在經濟、科技、人才等面向上投入資源。

Dan Neary 表示，台灣是 Facebook 很重要的市場，喬遷至新辦公室代表 Facebook 對台灣市場未來發展深具信心，也是在台灣長期發展很重要的里程碑，實踐去年宣布要在台擴大投資入資源的承諾，未來也將持續在經濟、科技、人才等面向上投入資源。

Facebook 台灣新辦公室與 Facebook 全球各地辦公室相同，均採取開放式空間，佔地 840 坪，而為呼應 Facebook 強調「開放」的企業文化，新辦公室融入許多台灣在地文化與特色，邀請 3 位台灣在地藝術家，設計 3 面具有台灣元素的藝術牆，將台灣自然景觀、傳統工藝、花卉美景融入創作中。

Facebook 新辦公室也打造 Live Lab，讓員工進行直播或影像拍攝，展現數位影音發展的重要性。也提供 Oculus Rift 與 Oculus Go 虛擬裝置設備，讓員工體驗 VR 虛擬實境所帶來的全新視覺體驗。此外，新辦公室還設置包含迷你電話亭 KTV、足球桌等遊戲區，及圖書區、冥想室 (Quiet Room) 等空間。

Facebook 於 2015 年在台灣設立據點，為在地企業提供所需的資源與服務，並陸續在台推動多項全球性計畫，包含啟動「Made by Taiwan 計畫」，幫助 1750 家台灣中小企業擴展跨境商機；「#Shemeansbusiness 計畫」培訓超過 1000 位女性，支持女性創業家；「Developer Circles 計畫」吸引超過 3200 位在地科技創新人才與開發者加入；及「慈善公益日」、「Oculus 教育計畫」等。