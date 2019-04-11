〈三星攜手悠遊卡〉手機銷售疲弱 業者推加值服務拚用戶黏著度 鞏固換機潮基本盤

智慧型手機銷售市場是否已進入成長障礙？國際分析機構 Gartner 8 日公布報告顯示，2019 全球手機出貨量預估達到 18 億台，較去年整體下滑 0.5%，成長動能已見趨緩。面對銷售瓶頸，包含蘋果 (AAPL-US)、三星等手機大廠，近期動作頻頻，陸續推出手機加值服務，加深用戶黏著度。

Gartner 分析師指出，除非新裝置有更好的功能、效率或體驗，否則用戶將不會選擇更換或更新行動裝置，甚至到了 2023 年，高階手機的使用期限，將從 2.6 年延長到 2.8 年。

面對手機市場銷售疲弱，蘋果 3 月春季新品發表會中，推出一系列用戶訂閱服務，包含 Apple TV+ (串流媒體訂閱)、Apple News+ (新聞、雜誌訂閱) 與 Apple Arcade (遊戲訂閱)，另外也宣布將與高盛聯手推出 Apple Card (信用卡服務)，延伸 Apple pay 功能，讓用戶不只在通訊服務上，甚至連資訊閱讀、刷卡消費、休閒娛樂全部使用自家產品。

至於競爭對手三星電子，除了研發折疊式手機外，在本月初也發表全球首支 5G 手機 Galaxy S10 5G，率先搶進 5G 手機市場，近期也積極布局手機支付，搶進電子票證市場，在全球 24 個可使用 Samsung pay 市場中，已有 5 個地區能將交通卡結合進入 Samsung pay 中。今 (11) 日也宣布結盟悠遊卡，將近軍台灣的電子票證市場。

根據統計資料，2018 年台灣手機品牌排名前五名分別為 APPLE 25.3%、SAMSUNG 18.81%、ASUS 11.75%、OPPO 10.27%、HTC 6.36%。

面對手機銷售瓶頸，智慧型手機業者不約而同積極發展串流服務、增值服務，

重心逐步由硬體研發轉向軟體服務方面，除了要讓公司多元發展、掌握商機，更希望綁住消費者，提升用戶黏著度。