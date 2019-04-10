三大樂觀因素加持 投行：中國經濟前景看俏

根據《彭博社》報導，美銀美林、摩根士丹利、高盛等投行皆認為，在大規模減稅降費、製造業採購經理人指數 (PMI) 回升，以及美中可望達成貿易協議等 3 大樂觀因素加持下，中國經濟前景看俏。

今年以來，陸股表現亮眼，上證綜指累計漲約 30%、滬深 300 指數上漲 34%；人民幣兌美元也漲逾 2%。

今年以來，陸股表現亮眼。(圖：翻攝自彭博)

國際貨幣基金 (IMF) 日前將 2019 年全球經濟成長下修至 3.3%，為半年內第 3 度下調經濟展望，不僅低於 1 月的預測值 (3.5%)，更創 2009 年以來最低水準；但在此同時，IMF 上修中國經濟成長 0.1 個百分點，至 6.3%。

美銀美林經濟學家 Ethan Harris 於最新報告中寫道，3 月中國製造業 PMI 回升，是個「關鍵訊號」，且官方也以一種「將採取任何必要措施」的態度，來支撐經濟成長，當前無論是美中貿易戰或金融情勢，都有所改善。

中國 3 月製造業 PMI，從 2 月的 49.2 升至 50.5，不僅回到榮枯線之上，亦創 2012 年以來最大單月漲幅。

此外，中國國務院總理李克強上月於「第 13 屆全國人大會議」中表示，為因應各項經濟風險及挑戰，政府將實施減稅降費，製造業等稅率，從 16% 降至 13%；運輸、建築業稅率，由 10% 降至 9%；預估全年減稅降費規模，可達人民幣 2 兆元。

摩根士丹利分析師在報告中指出，「所有因素都顯示，中國經濟前景看俏，我們預計，在此背景下，中國的風險資產可望有良好表現。」

高盛分析師亦稱，中國 2019 年首季經濟成長表現「令人放心」，北京當局可能會在短期內，進一步鬆綁房地產相關政策。