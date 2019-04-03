〈區塊鏈大應用〉全球電信區塊鏈市場預估將在2024年達到13.7億美元

據報導，受惠於 5G 的發展和日益增加的區塊鏈聯盟等因素，全球區塊鏈電信市場預估將在 2024 年達到 13.7 億美元，複合年增率 (CAGR) 為 77.9%。

為了提高整體營收和獲利能力，同時滿足客戶需求，傳統電信公司致力於通過區塊鏈技術的應用為產業帶來新的機遇。安全問題、欺詐管理以及 5G 的推動，皆是推動電信區塊鏈市場成長的幾個關鍵因素。此外，越來越多的區塊鏈聯盟，如 Hyperledger、Carrier Blockchain Study Group(CBSG) 等，也為該市場的成長增添助益。例如，區塊鏈聯盟的數量從 2017 年的約 27 個增加到 2018 年的 60 多家。

報告中表示，現今有許多不同產業中的供應商在這個市場上進行高額投資，因此，預計未來幾年內市場將以驚人的速度成長。這些市場參與者透過併購、合資企業等等策略來維持市場中的強勢地位。

舉例來說，去年西班牙電信公司 Telefnica 與 IBM(IBM-US) 合作，透過 IBM 的區塊鏈技術來管理國際呼叫流量。印度電信監管局 (TRAI) 也正與 IBM 合作，發展區塊鏈解決方案來解決行動電話號碼的可攜帶性 (MNP) 和謝絕推銷電話 (DNC) 中多方協調的問題。 另一方面，去年 6 月份，德國電信 (Deutsche Telekom) 也宣布與 SAP 合作開發區塊鏈技術，以防止駭客盜取手機上的數據。

從地區上來看，北美地區在 2017 年佔有最大的市占率，預計至 2024 年，將持續預主導電信區塊鏈市場。IBM、AWS 和微軟等所帶來的電信區塊鏈解決方案成為北美地區增長的主要因素。此外，該地區中日益增加的同盟和伙伴關係也是推動該市場成長的因素之一。