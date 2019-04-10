〈區塊鏈大應用〉KPMG：有67%的企業沒有使用區塊鏈技術

據報導，根據四大會計公司之一 KPMG 最近進行的一項研究調查顯示，大多數稅務和財務主管並不考慮採用區塊鏈技術，顯然區塊鏈在部分金融類別中的應用仍有一段路要走。

在今年 2 月份舉行的一次研究調查中，KPMG 針對向來自不同公司的約 450 名稅務和財務高管調查了區塊鏈及其他新興科技應用相關的問題。大多數的調查結果顯示，稅務和財務主管積極尋求不同的解決方案，以改善團隊運營中的日常任務。然而，區塊鏈技術的應用卻不是被最優先考慮的。

報告中顯示，至少有 60% 的受訪者表示他們希望在公司中部署區塊鏈技術，以自動完成一些重複性任務。儘管如此，有 67% 的人表示所屬公司並沒有使用或開發這項技術，而另外 27% 的人表示不確定所屬公司是否在進行相關的應用。

調查的參與者也列舉了阻礙公司內部區塊鏈技術實施的關鍵因素。33% 的受訪者表示公司缺乏資源，22% 的受訪者表示缺乏資金，其餘受訪者則表示缺乏技術決策者和相關的技術能力。

KPMG 區塊鏈的創新主管 David R. Jarczyk 認為，區塊鏈能顯著改善工作流程。他補充道，區塊鏈有助於增進日常工作的笑路，同時也能專注於數據分析。「區塊鏈就像是一個可以自動完成某些任務的電子表格，提高透明度、速度和可靠性，並整合為單一的交易資訊來源。」Jarczyk 說道。

去年底，KPMG 也曾進行了一項區塊鏈技術的調查，結果顯示，幾乎一半的知名企業高管認為區塊鏈可能或很可能會在未來三年內改變業務進行的方式，當時有 41% 的受訪者表示他們未來很可能會應用該項技術。

另一方面，全球區塊鏈商業委員會 (GBBC) 也曾進行了相關調查研究，其中有 40% 的機構投資者認為區塊鏈是網際網路發明以來最重要的創新。儘管如此，僅有三分之一的人表示，他們所屬的公司將會在未來五年內尋找區塊鏈的專門負責人。