數字旗下591房屋Q1營收年增14% 獲利有望穩步向上

受惠 591 線上刊登需求，帶動數字 (5287)3 月營收優於去年同期，達 1.26 億元，月增 16%，年增 2%；累計第一季營收 3.56 億元，年增 2%。數字表示，3 月及第一季營收雙升，係不動產市場銷售增溫，帶動線上刊登需求，且中古屋租售業務穩健發展，加上香港 591 策略調整後，刊登業務持續穩定成長，帶動 591 台灣及香港市場營收均雙位數成長，整體 591 房屋交易第一季營收年增 14%，進而推升公司 3 月及前 3 月合併營收，均較去年同期成長。



數字提到，第一季雖有整併名品會的影響，然自 2013 年啟動 APP 服務，2015 年增加內容服務，提升會員黏著度，獲利表現可望逐步向上。