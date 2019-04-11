對陸企承諾未揭露 金管會將華映、大同移送檢調

台灣華映 (2475-TW) 投資中國華映科技時還承諾保證 10% 收益，等於是拿台灣投資人的錢去補貼保證人家獲利，導致華映快倒了；對此，金管會主委顧立雄今 (11) 日表示，金管會展開調查後，包括大同 (2371-TW) 為連帶保證人也無揭露，因此決議將華映及大同移送檢調。

根據深交所公告資訊，台灣華映在 2010 年投資中國華映科技掛牌，並承諾保證 10% 收益，中國華映科若虧損，台灣華映要彌補，「華映拿台灣投資人的錢去補貼確保中國公司獲利」，而且深交所 2010 年已經揭露，但我國證交所卻到 2017 年 7 月才發函華映，據了解，華映以該承諾事項對公司財報、營運沒有重大影響，不是重大事項所以沒公告。

在深圳掛牌的華映科技，2 月 12 日發佈「關於提起訴訟及財產保全的公告」訊息，強調該公司已於去年底向福建省高等法院提起訴訟，請求華映子公司華映百慕達，支付 19.14 億人民幣（約 88 億新台幣）的未達業績「保證款」。

當時台灣華映對此提出告訴，依據華映重訊，和中國華映的關聯交易金額沒到 30%，承諾構成要件沒達成；但依據中國深交所公告，2015~2018 前 3 季，每年交易金額都超過 50%，顯然中國深交所公告和台灣華映告知訊息不一致。

此案包括財委會多位立委都質疑是否涉及證交法第 20 條隱匿訊息，金管會因此對華映展開調查，包括業績補償的承諾事項、華映是否對中國華映喪失控制力、揭露是否充足等展開「三路調查」。

經過調查後，顧立雄今天表示，由於華映對此案未揭露，包括大同為連帶保證人也無揭露，因此決議將華映及大同移送檢調。