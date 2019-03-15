數字本業獲利創高 擬配息12.5元 決議淡出整併名品會

受惠新增內容服務及大數據分析，快速將流量轉化成銷量，數字 (5287) 去年本業獲利創新高，稅後淨利 6.06 億元，扣除原創因素，年增 20%，EPS 14.04 元，本業營收獲利再創新高，擬每股配息 12.5 元，以今日平盤股價 283.0 元計算，殖利率 4.4%。 數字表示，去年 591 房屋交易網及 8591 寶物交易網營收雙創歷史新高，主要原因為，591 房屋增加新房內容服務，帶動網站流量的成長，加上香港 591 調整營運模式奏效，以及 8591 受惠於手遊交易持續提升所致。而在海外市場，去年香港 591 房屋交易，受惠知名度大升以及改變營運策略奏效，全年營收較 2017 年成長 15%。



數字旗下各平台營收比重，591 房屋交易營收佔比 53%，8591 寶物交易營收佔比 24%，518 人力銀行營收佔比 11%，名品會營收佔比 4%，8891 汽車交易營收佔比 8%。



此外，為更專注發展資訊平台，數字董事會決議，整併旗下電商平台名品會。數字指出，為更專注發展資訊平台，故將名品會電商型態網站進行淡出整併，既有業務則重新分配人才及資源至小雞上工、結婚吧或 518 等平台，盼透過整合，發揮既有優勢，以創造更大股東權益。



展望 2019 年，數字認為，繼香港 591 營運告捷，8591 寶物交易 2018 年第四季亦前往香港開台，挾香港 591 成功經驗，以及手遊產業持續成長，以期香港 8591 寶物交易與台灣新創平台業務，聯手衝刺至收費平台的門檻，有望成為營運成長新引擎。