貴金屬盤後─經濟展望不佳 黃金收高5.60美元 連四天上漲

黃金週三上漲，擔憂經濟下滑，助使黃金價格連續第四天上漲。

分析師說，整體經濟有下滑風險，黃金因而獲得避險買盤，收盤持續守於 1300 美元關卡之上。

歐洲央行週三決議維持利率不變，並重申年底前，利率仍將維持不變。週二，國際貨幣基金 (IMF) 調降全球經濟成長展望，為六個月來，第三度調降。經濟展望不佳，對黃金屬利多。

6 月黃金上漲 5.60 美元，或 0.4%，收於每盎司 1313.90 美元。

黃金收盤後，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布上次會議記錄，於電子盤交易中，黃金小幅走低。

該會議記錄顯示，聯準會 (Fed) 於今年 3 月決議停止升息，係因美國與全球通貨膨脹意外偏低，讓人不安。會議記錄公布後，電子盤交易中，6 月黃金報每盎司 1311.90 美元。

歐洲央行今日舉行政策會議，在會後的記者會上，總裁德拉吉說，官員現在了解經濟下滑今年將會持續。美國威脅對歐洲汽車與其他商品加徵關稅，增加了歐洲經濟的不確定性，對黃金屬利多。

美國今日公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.4%，創 14 個月來最大升幅。3 月 CPI 較去年同期上升 1.9%。

分析師說，CPI 數據年率仍低於 Fed 的 2% 目標，核心 CPI 則平了 Fed 的 2% 目標。今日的 CPI 報告顯示，Fed 今年不太可能升息。低利率有助支撑黃金上揚。

其他金屬交易方面，5 月白銀收高 0.2% 至每盎司 15.244 美元。5 月銅下跌 0.3% 至每磅 2.926 美元。

7 月白金收高 1.1% 至每盎司 908.90 美元。6 月鈀金收低約 0.05% 至每盎司 1363.20 美元。