貴金屬盤後─美元下跌 IMF下調經濟成長 黃金收高6.40美元

黃金期貨週二創近二週收盤高點，連續第二天站上 1300 美元關卡。美元疲弱及擔憂全球經濟成長，支撑了貴金屬走高。

6 月黃金上漲 6.40 美元，或 0.5%，收於每盎司 1308.30 美元。

5 月白銀收於每盎司 15.211 美元，下跌 0.5 美分。

美元指數下跌至 97.005，本週以來下跌 0.4%。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

分析師說，美元溫和走低，加上股市具有不確定性，增加了投資人對黃金的胃口。

全球經濟成長擔憂，亦增加了黃金買盤。六個月來，國際貨幣基金 (IMF) 已第三度調降全球經濟預測。

週一晚間，消息指出美國貿易代表萊特海澤提出一份歐洲產品清單，加徵關稅，以報復歐洲對空中巴士飛機提供補貼。

分析師說，美國總統川普威脅對歐洲商品加徵關稅，似乎壓低了風險胃口，美元下跌，支撑了黃金上漲。

南非持續罷工，對黃金生產的威脅高過預期，亦屬黃金利多。預期南非第一季黃金產量約為 10.4 萬盎司，僅為一年前的 36%，約為原先預期罷工時產量的 90%。

其他金屬交易方面，5 月銅上漲近 0.1% 至每磅 2.934 美元。7 月白金下跌 1.5% 至每盎司 899.30 美元。6 月鈀金上漲 0.7% 至每盎司 1362.60 美元。