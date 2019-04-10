歐洲央行維持三大基準利率不變 聲明未提TLTRO

歐洲央行 (ECB) 今 (10) 日召開利率決策會議，維持三大基準利率不變，符合市場預期，聲明中並未提及長期再融資操作 (TLTRO)。

上述消息發布後，歐元匯率變化不大，台北時間週三晚間 8 點 28 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元上漲 0.15%，至 1.1277。

歐元兌美元上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

在此同時，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.25%，德國 DAX 指數上漲 0.47%，法國 CAC 指數上漲 0.34%，英國 FTSE 指數下跌 0.01%。

ECB 公布利率會議決議，維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變。

ECB 聲明指出，2019 年，利率將維持在當前水平，將確保歐元區核心通膨水平，在中期內接近但低於 2%。

歐洲央行維持三大基準利率不變。(圖：翻攝自 ECB 官網)

ECB 在上個月的會議中宣布，將從 2019 年 9 月開始，推出為期 2 年的第 3 輪定向長期再融資操作 (TLTRO-III)。

ECB 透過定向長期再融資操作，對商業銀行提供長期低利貸款，可望為實體經濟注入更多所需的資金。

ECB 總裁德拉吉上月表示，歐元區面臨外部需求持續惡化的處境，ECB 已做好準備，必要時，將再度延遲升息。

德拉吉當時強調，「一如 3 月會議決議，我們將確保貨幣政策與經濟同步，藉由調整利率前瞻指引，反映最新的通膨前景。」